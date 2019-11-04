Алдонин высказался об удалении Бийола в матче «Зенит» — ЦСКА

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Экс-полузащитник сборной России Евгений Алдонин прокомментировал красную карточку футболиста ЦСКА Яки Бийола в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
Алдонин высказался об удалении Бийола в матче «Зенит» — ЦСКА
  • РИА Новости

«Как такового там удара даже не было, Барриос контролировал корпусом ногу Бийола. Если смотреть на ситуацию в целом, то колумбиец делал кивок вниз к мячу, а не к верхней точке. С уверенностью заявить, что это была опасная игра, заслуживавшая предупреждения, я не могу. Тем более этот эпизод уже был заигран, и Вилков не сразу на него среагировал. VAR не могла ему подсказать, потому что это была вторая жёлтая карточка, а вместо неё это сделали футболисты «Зенита», которые подбежали и говорили, что была опасная игра. Вилков должен был сам принять решение, ситуация была неоднозначная», — сказал Алдонин RT.

Ранее Алдонин назвал спорным назначение Вилкова на матч «Зенит» — ЦСКА.

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