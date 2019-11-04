Алдонин назвал спорным назначение Вилкова на матч «Зенит» — ЦСКА

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Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин прокомментировал работу главного арбитра в матче 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и армейцами.
Алдонин назвал спорным назначение Вилкова на матч «Зенит» — ЦСКА
  • РИА Новости

«Мягко говоря, неоднозначное судейство. Несколько эпизодов я не понял. Читал уже много неприятных отзывов на его работу и считаю, что Вилков с ней не справился. Мне кажется, его назначение было довольно спорным. На мой взгляд, это не тот арбитр, который должен обслуживать центральный матч тура. Это может звучать жёстко по отношению к Вилкову, но такое у меня мнение», — сказал Алдонин в разговоре с RT.

Ранее бывший футболист оценил фол Сердара Азмуна на Иване Облякове на жёлтую карточку.

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