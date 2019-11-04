Капелло назвал главную проблему «Милана»

Бывший наставник «Милана» Фабио Капелло заявил, что отсутствие харизматичных лидеров мешает команде бороться за чемпионский титул.

«Милан» в беде. Футболисты у них не выдающегося уровня, они играют со страхом. У них нет личностей, они не играют в соответствии со своей стоимостью. Проблемы — в головах футболистов «Милана». Нынешняя ситуация в клубе может повлечь последствия. Я не вижу в «Милане» лидера и капитана. Речь не о том, кто носит капитанскую повязку, а об игроке, который может доносить свои идеи до главного тренера и создавать коллектив в раздевалке», — заявил Капелло в эфире Radio Anch’io Sport.

В 11-м туре чемпионата Италии «Милан» проиграл на своём поле «Лацио» (1:2) и теперь занимает 12-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Милан» потерпел поражение от «Лацио» в матче чемпионата Италии по футболу.