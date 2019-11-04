«Милан» потерпел поражение от «Лацио» в матче чемпионата Италии по футболу

В матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» на своём поле потерпел поражение от «Лацио» со счётом 1:2.

Забитыми мячами в составе римского коллектива отметились нападающий Чиро Иммобиле и полузащитник Карлос Корреа. Точный удар последнего на 83-й минуте и стал решающим во встрече.

Этот успех позволил футболистам «Лацио» набрать 21 очко и подняться на четвёртую строчку турнирной таблицы, которую римляне делят с «Аталантой» и «Кальяри». «Милан» с 13 баллами в активе идёт 11-м.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» выиграл туринское дерби в чемпионате Италии по футболу.