«Милан» потерпел поражение от «Лацио» в матче чемпионата Италии по футболу
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Забитыми мячами в составе римского коллектива отметились нападающий Чиро Иммобиле и полузащитник Карлос Корреа. Точный удар последнего на 83-й минуте и стал решающим во встрече.
Этот успех позволил футболистам «Лацио» набрать 21 очко и подняться на четвёртую строчку турнирной таблицы, которую римляне делят с «Аталантой» и «Кальяри». «Милан» с 13 баллами в активе идёт 11-м.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» выиграл туринское дерби в чемпионате Италии по футболу.