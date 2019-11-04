Надаль — о возвращении на первую строчку рейтинга АТР: я горжусь этим сезоном

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал своё возвращение на первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

«Я очень доволен сезоном. Начало получилось крайне тяжёлым, но я сумел вновь занять эту строчку и выступал на высоком уровне. Я горжусь этим сезоном», — цитирует Надаля официальный сайт АТР.

Испанец впервые возглавил рейтинг в 2008 году. Суммарно Надаль провёл 197 недель в статусе первой ракетки мира, что является шестым показателем в истории.

Ранее сообщалось, что Надаль примет решение об участии в Итоговом турнире АТР по результатам МРТ.