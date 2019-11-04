СМИ: Надаль примет решение об участии в Итоговом турнире АТР по результатам МРТ

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Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рискует пропустить Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
СМИ: Надаль примет решение об участии в Итоговом турнире АТР по результатам МРТ
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Как сообщает журналист Рави Убха со ссылкой на менеджера 33-летнего теннисиста, 4 ноября Надаль пройдёт МРТ. По результатам обследования будет принято решение об участии Надаля в Итоговом турнире АТР.

Испанец снялся с турнира категории «Мастерс 1000» в Париже из-за травмы мышц живота. Итоговый турнир АТР пройдёт с 10 по 17 ноября в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Надаль стал первой ракеткой мира, Хачанов опустился на 17-е место рейтинга АТР.

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