СМИ: Надаль примет решение об участии в Итоговом турнире АТР по результатам МРТ

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рискует пропустить Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Как сообщает журналист Рави Убха со ссылкой на менеджера 33-летнего теннисиста, 4 ноября Надаль пройдёт МРТ. По результатам обследования будет принято решение об участии Надаля в Итоговом турнире АТР.

Испанец снялся с турнира категории «Мастерс 1000» в Париже из-за травмы мышц живота. Итоговый турнир АТР пройдёт с 10 по 17 ноября в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Надаль стал первой ракеткой мира, Хачанов опустился на 17-е место рейтинга АТР.