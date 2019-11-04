Надаль стал первой ракеткой мира, Хачанов опустился на 17-е место рейтинга АТР

Испанский теннисист Рафаэль Надаль возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

В обновлённом рейтинге АТР произошли изменения. Испанец Рафаэль Надаль сместил серба Новака Джоковича и стал первой ракеткой мира. Третье место по-прежнему занимает швейцарец Роджер Федерер.

Россиянин Даниил Медведев сохранил за собой четвёртое место в рейтинге. Его соотечественник Карен Хачанов опустился с восьмой на 17-ю позицию. Андрей Рублёв потерял одну строчку, и теперь он 23-й.

Ранее сообщалось, что Джокович стал победителем турнира ATP в Париже, обыграв Шаповалова.