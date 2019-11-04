Агент назвал случайностью кокаиновый скандал хоккеиста Кузнецова

Хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал скандал с участием форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.

«Как я знаю эту ситуацию со своей стороны, это чистая случайность. Случайность и подстава. В НХЛ на самом деле ведь не дураки сидят: они собеседование провели, одно, второе, третье, запросили все отели, в которых останавливался Кузнецов, всех людей, которые там были, — целое расследование проводилось. И отстранили только на три матча. Разумное и правильное решение — дать человеку шанс понять, доказать, что это случайность или просто его молодость (много факторов может быть). Человек может заблудиться, а когда ему укажешь на эту ошибку, то скажет: «Да, я был неправ» — и исправится», — цитирует Бабаева Sports.ru.

В допинг-пробе Евгения Кузнецова был обнаружен кокаин, вследствие чего хоккеист был лишён бронзовой медали чемпионата мира, завоёванной в составе сборной России в 2019 году. Международная федерация хоккея дисквалифицировала спортсмена на четыре года. Национальная хоккейная лига отстранила Кузнецова на три игры.

Ранее сообщалось, что Кузнецов стал третьей звездой игрового дня в НХЛ.