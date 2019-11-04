Кузнецов стал третьей звездой игрового дня в НХЛ
- Reuters
- © Anne-Marie Sorvin-USA TODAY Sports
Лучшим за прошедший игровой день стал форвард «Вашингтона» Якуб Врана, оформивший хет-трик в матче с «Калгари Флэймз»» (4:2).
Второй звездой игрового дня стал нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, набравший три очка (2 + 1) во встрече с «Анахайм Дакс».
Третьим стал россиянин Евгений Кузнецов из «Вашингтона», отдавший две голевые передачи в матче с «Калгари».
Ранее Бобровский рассказал, что ему не нравится во Флориде.