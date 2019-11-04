Кузнецов стал третьей звездой игрового дня в НХЛ

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Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов назван третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Кузнецов стал третьей звездой игрового дня в НХЛ
  • Reuters
  • © Anne-Marie Sorvin-USA TODAY Sports

Лучшим за прошедший игровой день стал форвард «Вашингтона» Якуб Врана, оформивший хет-трик в матче с «Калгари Флэймз»» (4:2).

Второй звездой игрового дня стал нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, набравший три очка (2 + 1) во встрече с «Анахайм Дакс».

Третьим стал россиянин Евгений Кузнецов из «Вашингтона», отдавший две голевые передачи в матче с «Калгари».

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