Кузнецов стал третьей звездой игрового дня в НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов назван третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Лучшим за прошедший игровой день стал форвард «Вашингтона» Якуб Врана, оформивший хет-трик в матче с «Калгари Флэймз»» (4:2).

Второй звездой игрового дня стал нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, набравший три очка (2 + 1) во встрече с «Анахайм Дакс».

Третьим стал россиянин Евгений Кузнецов из «Вашингтона», отдавший две голевые передачи в матче с «Калгари».

Ранее Бобровский рассказал, что ему не нравится во Флориде.