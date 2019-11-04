Бобровский рассказал, что ему не нравится во Флориде
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«То, что здесь можно встретить аллигатора в любом водоёме, мне, честно говоря, не очень нравится. Могу лишь надеяться, что мне удастся избежать таких встреч. Я уже выкладывал в Instagram, как большая игуана переходила через дорогу. Для местных это привычное явление, а для меня в первый раз было нечто. Что это, как такое возможно?» — заявил Бобровский в интервью официальному сайту НХЛ.
Россиянин летом перешёл во «Флориду» на правах свободного агента, подписав семилетний контракт на сумму в $70 млн.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» обыграл «Калгари» в НХЛ, Кузнецов набрал два очка.