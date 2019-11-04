Бобровский рассказал, что ему не нравится во Флориде

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский признался, что ему не нравится большое количество аллигаторов в водоёмах штата.

«То, что здесь можно встретить аллигатора в любом водоёме, мне, честно говоря, не очень нравится. Могу лишь надеяться, что мне удастся избежать таких встреч. Я уже выкладывал в Instagram, как большая игуана переходила через дорогу. Для местных это привычное явление, а для меня в первый раз было нечто. Что это, как такое возможно?» — заявил Бобровский в интервью официальному сайту НХЛ.

Россиянин летом перешёл во «Флориду» на правах свободного агента, подписав семилетний контракт на сумму в $70 млн.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» обыграл «Калгари» в НХЛ, Кузнецов набрал два очка.