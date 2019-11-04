Черчесов рассказал, как играл в футбол в детстве

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вспомнил свои первые шаги в футболе.
Черчесов рассказал, как играл в футбол в детстве
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«Точно не вспомню, в каких условиях мы играли в футбол в детстве. Школа на школу, «Кожаный мяч», поля были совершенно… Мы реально играли на камнях. А я вратарь. Мяч летит, надо ловить. Непросто было. Совершенствовать мастерство в таких условиях, пожалуй, было несложно, но вот характер — да», — заявил Черчесов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Главный тренер сборной России добавил, что отрицательно относится к попыткам привлекать совсем юных футболистов к матчам против зрелых профессионалов.

Ранее сообщалось, что тренер «Спартака» Доменико Тедеско намерен провести встречу с Черчесовым.

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