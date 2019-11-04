Джокович оценил перспективы российских теннисистов

Экс первая ракетка мира серб Новак Джокович считает, что молодое поколение теннисистов во главе с россиянами Даниилом Медведевым, Кареном Хачановым и Андреем Рублёвым укрепляет свои позиции в числе лучших игроков мира.

«Игроки вроде Медведева, Хачанова и Рублёва, то есть россияне, а ещё Циципас, Зверев, Тим, Денис, Феликс — это поколение уже укрепляет позиции в топ-20. Эти парни начинают всё больше верить в то, что они по-настоящему способны бороться за крупнейшие титулы. Это дело времени и того, как у них всё сложится в плане опыта и их лучших дней», — приводит слова Джоковича официальный сайт АТР.

Даниил Медведев является четвёртой ракеткой мира. Карен Хачанов занимает 17-ю строчку в обновлённом рейтинге АТР, Андрей Рублёв — 23-й.

Ранее сообщалось, что Павлюченкова сохранила позицию в топ-30 обновлённого рейтинга WTA.