Павлюченкова сохранила позицию в топ-30 обновлённого рейтинга WTA

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Россиянка Анастасия Павлюченкова сумела сохранить позицию в тридцатке сильнейших по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).
Павлюченкова сохранила позицию в топ-30 обновлённого рейтинга WTA
  • Reuters

Анастасия Павлюченкова продолжает удерживать статус первой ракетки России. В обновлённом рейтинге WTA спортсменка занимает 30-ю строчку.

Также в топ-100 лучших теннисисток планеты входят Екатерина Александрова (35-я), Вероника Кудерметова (41-я), Светлана Кузнецова (54-я), Анна Блинкова (59-я), Дарья Касаткина (69-я), Маргарита Гаспарян (87-я), Анастасия Потапова (93-я), Анна Калинская (96-я).

В тройке лидеров изменений не произошло. Возглавляет список австралийка Эшли Барти, вслед за ней располагаются Каролина Плишкова из Чехии и представительница Японии Наоми Осака.

Ранее сообщалось, что Надаль стал первой ракеткой мира, а Хачанов опустился на 17-е место рейтинга АТР.

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