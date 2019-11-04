Квят оштрафован за аварию на последнем круге Гран-при США

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Российский пилот команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят был оштрафован за столкновение с соперником на заключительном круге 19-го этапа «Формулы-1» — Гран-при США.
Квят оштрафован за аварию на последнем круге Гран-при США
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Как сообщает пресс-служба чемпионата, огласившая вердикт стюардов Гран-при, к итоговому времени Квята было прибавлено 5 секунд, таким образом, он откатился с 10-го на 12-е место, тем самым потеряв набранное в гонке очко.

На заключительном круге гонки Квят в борьбе за 10-ю позицию допустил контакт с пилотом Racing Point Серхио Пересом.

Это второй подобный инцидент для россиянина подряд. На прошлом этапе в Мексике он также на последнем круге с контактом опередил соперника и был оштрафован стюардами гонки.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1».

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