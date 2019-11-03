Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1»

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Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон досрочно завоевал титул чемпиона «Формулы-1» в сезоне 2019 года.
Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1»
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По итогам 19 этапов Хэмилтон набрал 381 очко, и за две гонки до завершения сезона стал недосягаем для соперников.

34-летний британец свой первый титул завоевал в составе McLaren в 2008 году, а последующие пять — в 2014, 2015, 2017, 2018 и 2019 годах — выступая за Mercedes.

По количеству титулов Хэмилтон вышел на второе место в истории «Формулы-1». Только у легендарного Михаэля Шумахера больше титулов — семь.

Ранее сообщалось, что Валттери Боттас выиграл Гран-при США.

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