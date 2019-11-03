СМИ: Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку «Тоттенхэма», чтобы утешить Сон Хын Мина
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- © Craig Mercer, via www.imago-images.de
Как сообщает The Sun, южнокорейский футболист сильно переживал из-за эпизода с полузащитником «Эвертона» Андре Гомешем, который после его подката получил тяжёлую травму голеностопа.
Эпизод произошёл на 79-й минуте. Хавбек «Тоттенхэма» Сон Хын Мин в жёстком подкате сзади сбил с ног Гомеша, который при падении на скорости врезался в другого игрока «шпор» Сержа Орье, в результате чего португалец получил тяжёлую травму голеностопа и покинул поле на носилках.
Ранее тренер «Эвертона» рассказал о состоянии Гомеша.