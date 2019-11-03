«Бавария» отправила Ковача в отставку с поста главного тренера

Мюнхенская «Бавария» объявила об отставке хорватского специалиста Нико Ковача с поста главного тренера команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, такое решение принято в связи с неудовлетворительными результатами команды — «Бавария» по итогам десяти туров набрала 18 очков и занимает лишь четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги.

Отмечается, что исполняющим обязанности главного тренера станет Ханс-Дитер Флик, занимавший должность ассистента.

Ковач возглавлял «Баварию» с 2018 года. Под его руководством мюнхенская команда в прошлом сезоне стала чемпионом Бундеслиги, а также выиграла Кубок и Суперкубок Германии.

Ранее сообщалось, что «Бавария» разгромно проиграла «Айнтрахту» в матче Бундеслиги.