«Бавария» отправила Ковача в отставку с поста главного тренера

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Мюнхенская «Бавария» объявила об отставке хорватского специалиста Нико Ковача с поста главного тренера команды.
«Бавария» отправила Ковача в отставку с поста главного тренера
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба клуба, такое решение принято в связи с неудовлетворительными результатами команды — «Бавария» по итогам десяти туров набрала 18 очков и занимает лишь четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги.

Отмечается, что исполняющим обязанности главного тренера станет Ханс-Дитер Флик, занимавший должность ассистента.

Ковач возглавлял «Баварию» с 2018 года. Под его руководством мюнхенская команда в прошлом сезоне стала чемпионом Бундеслиги, а также выиграла Кубок и Суперкубок Германии.

Ранее сообщалось, что «Бавария» разгромно проиграла «Айнтрахту» в матче Бундеслиги.

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