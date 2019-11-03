Сборная России победила на первых в истории Международных автоспортивных играх

Команда России одержала победу на первых в истории Международных автоспортивных играх, прошедших в итальянском Кампаньяно-ди-Рома.

По итогам соревнований в семи дисциплинах российские гонщики завоевали одну золотую и две бронзовые награды, что позволило сборной России выиграть медальный зачёт.

Золото в гонке Touring Car Cup завоевал Клим Гаврилов. Бронзу в Karting Slalom Cup и Drifting Cup завоевали Олеся Ващук и Владислав Бушуев, а также Илья Фёдоров.

Второе место в медальном зачёте поделили команды Австралии и Италии, выигравшие по одной золотой и бронзовой награде. Третье место разделили сборные Японии, Нидерландов и Украины, в активе которых по одному золоту.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург примет этап женской гоночной серии W Series.