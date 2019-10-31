Санкт-Петербург примет этап женской гоночной серии W Series

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Женская гоночная серия W Series объявила предварительный календарь соревнований на сезон 2020 года.
Санкт-Петербург примет этап женской гоночной серии W Series
  • @wseriesracing
  • vk.com

В календарь, состоящий из шести этапов, вошла гонка в Санкт-Петербурге, которую примет трасса «Игора драйв».

Также запланированы этапы на следующих трассах: шведской «Андерсторп», итальянской «Монца», немецкой «Норисринг», британской «Брэндс-Хэтч» и голландской «Ассен».

Отмечается, что соревнования будут проходить в рамках уикендов немецкой кузовной гоночной серии DTM.

Ранее сообщалось, что Ирина Сидоркова стала участницей женской гоночной серии W Series.

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