Санкт-Петербург примет этап женской гоночной серии W Series

Женская гоночная серия W Series объявила предварительный календарь соревнований на сезон 2020 года.

В календарь, состоящий из шести этапов, вошла гонка в Санкт-Петербурге, которую примет трасса «Игора драйв».

Также запланированы этапы на следующих трассах: шведской «Андерсторп», итальянской «Монца», немецкой «Норисринг», британской «Брэндс-Хэтч» и голландской «Ассен».

Отмечается, что соревнования будут проходить в рамках уикендов немецкой кузовной гоночной серии DTM.

Ранее сообщалось, что Ирина Сидоркова стала участницей женской гоночной серии W Series.