Санкт-Петербург примет этап женской гоночной серии W Series
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В календарь, состоящий из шести этапов, вошла гонка в Санкт-Петербурге, которую примет трасса «Игора драйв».
Также запланированы этапы на следующих трассах: шведской «Андерсторп», итальянской «Монца», немецкой «Норисринг», британской «Брэндс-Хэтч» и голландской «Ассен».
Отмечается, что соревнования будут проходить в рамках уикендов немецкой кузовной гоночной серии DTM.
Ранее сообщалось, что Ирина Сидоркова стала участницей женской гоночной серии W Series.