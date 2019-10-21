Сидоркова стала участницей женской гоночной серии W Series

Российская гонщица Ирина Сидоркова вошла в число участниц второго в истории сезона женской гоночной серии W Series.

Как сообщает пресс-служба соревнований, 16-летняя спортсменка вошла в число восьми новых участниц сезона 2020 года.

Гоночная серия W Series была основана в октябре 2018 года. Участие в чемпионате принимают только девушки, которые в начале сезона прошли отбор. Все гонщицы выступают на одинаковых болидах.

Сидоркова является участницей гоночной программы SMP Racing. Она выступает в кузовном чемпионате РСКГ, а также в «Формуле-4».

Ранее сообщалось, что команда Toro Rosso, за которую выступает Даниил Квят, сменит название.