Сидоркова стала участницей женской гоночной серии W Series

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Российская гонщица Ирина Сидоркова вошла в число участниц второго в истории сезона женской гоночной серии W Series.
Сидоркова стала участницей женской гоночной серии W Series
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Как сообщает пресс-служба соревнований, 16-летняя спортсменка вошла в число восьми новых участниц сезона 2020 года. 

Гоночная серия W Series была основана в октябре 2018 года. Участие в чемпионате принимают только девушки, которые в начале сезона прошли отбор. Все гонщицы выступают на одинаковых болидах. 

Сидоркова является участницей гоночной программы SMP Racing. Она выступает в кузовном чемпионате РСКГ, а также в «Формуле-4».

Ранее сообщалось, что команда Toro Rosso, за которую выступает Даниил Квят, сменит название.

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