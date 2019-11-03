СМИ: «Бавария» может уволить Ковача через два матча

Руководство мюнхенской «Баварии» в ближайшее время может уволить хорватского специалиста Нико Ковача с поста главного тренера команды.

Как сообщает Bild, руководители клуба дали 48-летнему тренеру два матча на исправление сложившейся ситуации — «Бавария» по итогам десяти туров набрала 18 очков и занимает лишь четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги.

Ковач возглавляет «Баварию» с 2018 года. Под его руководством мюнхенская команда в прошлом сезоне стала чемпионом Бундеслиги, а также выиграла Кубок и Суперкубок Германии.

В двух ближайших матчах «Бавария» сыграет с греческим «Олимпиакосом» в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов, а также с дортмундской «Боруссией» в 13-м туре Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что «Бавария» разгромно проиграла «Айнтрахту» в матче Бундеслиги.