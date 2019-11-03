Карпин удивлён второму месту «Ростова» по итогам первого круга РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о положении команды в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам первого круга соревнований.

«Для меня неожиданно, что «Ростов» после 15 туров идёт на втором месте. У нас как не было целей, так и нет, если говорить о чём-то конкретном», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

Он отметил, что перед командой стояла задача попробовать перестроиться на другую тактическую схему и играть в атакующий футбол.

«Результат мог быть и не таким хорошим, как на данный момент. Неожиданно, что почти сразу мы добились такого результата», — добавил специалист.

По итогам 15 туров «Ростов» набрал 30 очков и занимает второе место в турнирной таблице, опережая московский «Локомотив» лишь по дополнительным показателям.

Ранее Карпин признался, что ему до слёз обидно за результат матча с «Краснодаром».