Карпин удивлён второму месту «Ростова» по итогам первого круга РПЛ

Короткая ссылка
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о положении команды в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам первого круга соревнований.
Карпин удивлён второму месту «Ростова» по итогам первого круга РПЛ
  • РИА Новости

«Для меня неожиданно, что «Ростов» после 15 туров идёт на втором месте. У нас как не было целей, так и нет, если говорить о чём-то конкретном», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

Он отметил, что перед командой стояла задача попробовать перестроиться на другую тактическую схему и играть в атакующий футбол.

«Результат мог быть и не таким хорошим, как на данный момент. Неожиданно, что почти сразу мы добились такого результата», — добавил специалист.

По итогам 15 туров «Ростов» набрал 30 очков и занимает второе место в турнирной таблице, опережая московский «Локомотив» лишь по дополнительным показателям.

Ранее Карпин признался, что ему до слёз обидно за результат матча с «Краснодаром».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить