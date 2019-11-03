Карпин о ничьей с «Краснодаром»: обидно до слёз
- РИА Новости
«Выигрывали 2:0 и пропустили два мяча в последнюю минуту. До слёз обидно. Никакой расслабленности не было, это футбол. Первый наш пропущенный гол — мы друг друга не поняли. Один не успел, другой помешал. Несчастный случай. По второму голу — у нас началась запара. Присутствует момент, что мы за несколько минут до конца сели в защиту», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что «Краснодар» вырвал ничью в матче РПЛ с «Ростовом», дважды забив в компенсированное время.