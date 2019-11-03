«Авангард» победил московское «Динамо» в матче КХЛ

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Омский «Авангард» одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Авангард» победил московское «Динамо» в матче КХЛ
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Встреча, прошедшая в подмосковной Балашихе, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев льда.

В составе «Динамо» дубль оформил Юусо Хиетанен. Ещё одна шайба в активе Дмитрия Яшкина.

Победу «Авангарду» принесли голы Кирилла Семёнова, Свена Андригетто и Тейлора Бека, оформившего дубль.

В параллельном матче «Сочи» благодаря голам Шона Коллинза и Мальте Стрёмвалля победил «Куньлунь Ред Стар» со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что СКА по буллитам обыграл рижское «Динамо» в матче КХЛ.

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