«Авангард» победил московское «Динамо» в матче КХЛ
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Встреча, прошедшая в подмосковной Балашихе, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев льда.
В составе «Динамо» дубль оформил Юусо Хиетанен. Ещё одна шайба в активе Дмитрия Яшкина.
Победу «Авангарду» принесли голы Кирилла Семёнова, Свена Андригетто и Тейлора Бека, оформившего дубль.
В параллельном матче «Сочи» благодаря голам Шона Коллинза и Мальте Стрёмвалля победил «Куньлунь Ред Стар» со счётом 2:0.
Ранее сообщалось, что СКА по буллитам обыграл рижское «Динамо» в матче КХЛ.