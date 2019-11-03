Балотелли попытался уйти с поля в матче Серии А из-за расистских оскорблений

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Форвард «Брешии» Марио Балотелли эмоционально отреагировал на расистские выкрики болельщиков во время выездного матча итальянской Серии А с «Вероной».
Балотелли попытался уйти с поля в матче Серии А из-за расистских оскорблений
  • © Globallookpress.com

Как сообщает Football Italia, в одном из эпизодов встречи, когда с мячом оказался форвард Балотелли, болельщики хозяев начали выкрикивать расистские оскорбления в его адрес.

29-летний форвард в ответ запустил в их сторону мячом, после чего пошёл в раздевалку, демонстрируя, что не намерен продолжать матч.

Отмечается, что одноклубники Балотелли смогли остановить его. В итоге он продолжил игру, которая завершилась победой «Вероны» со счётом 2:1. Балотелли стал автором единственного гола «Брешии».

Ранее сообщалось, что бывший голкипер «Реала» Кико Касилья может быть дисквалифицирован за расизм в Англии.

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