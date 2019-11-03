Балотелли попытался уйти с поля в матче Серии А из-за расистских оскорблений
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Как сообщает Football Italia, в одном из эпизодов встречи, когда с мячом оказался форвард Балотелли, болельщики хозяев начали выкрикивать расистские оскорбления в его адрес.
29-летний форвард в ответ запустил в их сторону мячом, после чего пошёл в раздевалку, демонстрируя, что не намерен продолжать матч.
Отмечается, что одноклубники Балотелли смогли остановить его. В итоге он продолжил игру, которая завершилась победой «Вероны» со счётом 2:1. Балотелли стал автором единственного гола «Брешии».
Ранее сообщалось, что бывший голкипер «Реала» Кико Касилья может быть дисквалифицирован за расизм в Англии.