СМИ: Экс-вратарь «Реала» Касилья может быть дисквалифицирован за расизм в Англии

Бывший вратарь мадридского «Реала» Кико Касилья, в настоящее время выступающий за «Лидс» в английском Чемпионшипе, может получить длительную дисквалификацию за проявление расизма на поле.

Как сообщает Daiy Mail, Футбольная ассоциация (ФА) завершила расследование по делу Кико Касильи и вынесет вердикт 6 ноября. В матче 9-го тура Чемпионшипа с «Чарльтоном» (1:0), который состоялся 28 сентября, вратарь вступил в перепалку с нападающим соперника Джонатаном Леко.

В ходе расследования ФА опросила обоих футболистов, привлекла специалистов, читающих по губам, а также испанских переводчиков. Доказательства против Касильи считаются убедительными, и ему грозит дисквалификация от восьми до 12 матчей.

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