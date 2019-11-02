Гвардиола поддержал Клоппа в желании уменьшить количество турниров
- Reuters
«Я полностью согласен с Клоппом. Нам нужно меньше матчей, меньше турниров и больше времени на восстановление. Этот вопрос — предмет постоянных споров. На собраниях УЕФА всегда это обсуждают. Я с Юргеном, когда он делает подобные заявления», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
«Ливерпуль» лидирует в АПЛ, имея 28 очков после десяти матчей. «Манчестер Сити» находится на второй строчке.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может отказаться от дальнейшего участия в Кубке английской лиги.