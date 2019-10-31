«Ливерпуль» может отказаться от дальнейшего участия в Кубке английской лиги

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выхода команды в четвертьфинал Кубка английской лиги не исключил возможности отказа от дальнейшего участия в турнире.
«Ливерпуль» может отказаться от дальнейшего участия в Кубке английской лиги
  • © Geert van Erven/SCS
  • globallookpress.com

По словам специалиста, которые передаёт The Guardian, такое решение клуб может принять из-за участия в клубном чемпионате мира в Дохе, который по датам совпадает с четвертьфинальными играми Кубка лиги.

«Если они не смогут найти подходящую дату для нас, то у нас не получится продолжить участие в турнире. Наши соперники пройдут дальше. «Ливерпуль» не станет жертвой этой проблемы», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» по пенальти обыграл «Арсенал» и вышел в 1/4 финала Кубка лиги.

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