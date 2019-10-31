«Ливерпуль» может отказаться от дальнейшего участия в Кубке английской лиги
- © Geert van Erven/SCS
- globallookpress.com
По словам специалиста, которые передаёт The Guardian, такое решение клуб может принять из-за участия в клубном чемпионате мира в Дохе, который по датам совпадает с четвертьфинальными играми Кубка лиги.
«Если они не смогут найти подходящую дату для нас, то у нас не получится продолжить участие в турнире. Наши соперники пройдут дальше. «Ливерпуль» не станет жертвой этой проблемы», — заявил специалист.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» по пенальти обыграл «Арсенал» и вышел в 1/4 финала Кубка лиги.