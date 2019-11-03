Тренер «Краснодара» назвал чудом исход матча с «Ростовом»

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Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал ничейный результат матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
Тренер «Краснодара» назвал чудом исход матча с «Ростовом»
  • РИА Новости

«Этот результат — заслуга наших ребят, они молодцы. В первом пропущенном мяче мы не доработали, во втором был рикошет. Почему играли в навесы? «Ростов» ушел в оборону, и нашим обычным стилем было сложно добыть результат», — приводит слова Матвеева «Матч ТВ».

Он отметил, что в раздевалке команда довольно спокойно отреагировала на такой исход матча.

«Ребята понимают, что сделали чудо, но сильных эмоций не было. Мы верили, что сможем это сделать», — добавил специалист.

«Краснодар» на своём поле вырвал ничью 2:2 в матче РПЛ с «Ростовом», дважды забив в компенсированное время.

Ранее Валерий Карпин признался, что ему до слёз обиден результат матча с «Краснодаром».

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