Тренер «Краснодара» назвал чудом исход матча с «Ростовом»
- РИА Новости
«Этот результат — заслуга наших ребят, они молодцы. В первом пропущенном мяче мы не доработали, во втором был рикошет. Почему играли в навесы? «Ростов» ушел в оборону, и нашим обычным стилем было сложно добыть результат», — приводит слова Матвеева «Матч ТВ».
Он отметил, что в раздевалке команда довольно спокойно отреагировала на такой исход матча.
«Ребята понимают, что сделали чудо, но сильных эмоций не было. Мы верили, что сможем это сделать», — добавил специалист.
«Краснодар» на своём поле вырвал ничью 2:2 в матче РПЛ с «Ростовом», дважды забив в компенсированное время.
Ранее Валерий Карпин признался, что ему до слёз обиден результат матча с «Краснодаром».