Мишин заявил, что был уверен в блестящем выступлении Косторной во Франции

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин высказался о выступлении россиянки Алёны Косторной на третьем в сезоне этапе серии Гран-при в Гренобле.

«Мне понравилось выступление Алёны. Очень хорошо. Я был уверен, что она выступит блестяще. Мы знаем, насколько она сильна в постановках», — цитирует Мишина РИА Новости.

По итогам двух прокатов 16-летняя фигуристка набрала 236,00 балла — 76,55 за короткую программу и 159,45 за произвольную, что позволило ей занять первое место.

Ранее канадский комментатор заявил, что остался под впечатлением от выступлений российских фигуристок.