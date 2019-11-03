Цзю считает, что Ковалёву нет смысла продолжать боксёрскую карьеру

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю прокомментировал поражение Сергея Ковалёва в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

«В боксе за ошибки приходится платить. Сергей как раз допустил ошибку — ввязался в эту драку и ту тактику, которую они наметили, не до конца исполнил. По моему счёту Альварес лидировал по раундам, но последние два можно было бы выиграть, бой был бы очень равный. С моей точки зрения, Ковалёву не хватило «физики», — приводит слова Цзю ТАСС.

Он также поделился мнением относительно того, стоит ли Ковалёву продолжать карьеру.

«Если мотивация ещё есть какая-то, то он может выйти. А так — уже, думаю, нет смысла», — добавил прославленный боксёр.

Ковалёв проиграл Альваресу нокаутом в 11-м раунде и не сумел защитить титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе.

Ранее Умар Кремлёв заявил, что Ковалёву предложат провести бой в России в 2020 году.