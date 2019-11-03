Навка ответила на вопрос, стоит ли Загитовой идти в Госдуму после завершения карьеры

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка ответила, стоит ли действующей чемпионке мира российской фигуристке Алине Загитовой работать в Госдуме после завершения карьеры.

«Ну почему обязательно говорить про политику? Хотя если она чувствует, что это её, что ей это нравится, почему бы и нет? Мне тоже часто задают вопрос: «А почему вы не в политике? Вы могли бы создать женское движение». Да потому, что это не моё. Моё — это творчество и работа с детьми. Вот это я очень сильно люблю», — приводит слова Навки «Фонтанка».

На третьем в сезоне этапе серии Гран-при во Франции Загитова заняла второе место, уступив соотечественнице Алёне Косторной.

Ранее Навка высказалась о возможном завершении карьеры Загитовой.