Навка ответила на вопрос, стоит ли Загитовой идти в Госдуму после завершения карьеры

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка ответила, стоит ли действующей чемпионке мира российской фигуристке Алине Загитовой работать в Госдуме после завершения карьеры.
Навка ответила на вопрос, стоит ли Загитовой идти в Госдуму после завершения карьеры
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«Ну почему обязательно говорить про политику? Хотя если она чувствует, что это её, что ей это нравится, почему бы и нет? Мне тоже часто задают вопрос: «А почему вы не в политике? Вы могли бы создать женское движение». Да потому, что это не моё. Моё — это творчество и работа с детьми. Вот это я очень сильно люблю», — приводит слова Навки «Фонтанка».

На третьем в сезоне этапе серии Гран-при во Франции Загитова заняла второе место, уступив соотечественнице Алёне Косторной.

Ранее Навка высказалась о возможном завершении карьеры Загитовой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить