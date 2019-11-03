Тарасова считает, что Самарин может претендовать на высокие результаты при отсутствии ошибок

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Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Александра Самарина на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.
Тарасова считает, что Самарин может претендовать на высокие результаты при отсутствии ошибок
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«Саша может и должен кататься лучше, он немного сорвал, вчера он сделал лутц-тулуп и флип, а сегодня не сумел. Флип у него ещё не наработан до такой степени, но это все сложные вещи, сегодня ошибался и Натан Чен. Но Саша ещё не Чен, поэтому ему ошибаться нельзя, а если он не будет ошибаться, он сможет претендовать на большие медали. И хочется ему этого пожелать», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

По итогам двух прокатов 21-летний фигурист набрала 265,10 балла — 98,48 за короткую и 166,62 за произвольную программы, что позволило ему занять второе место.

Ранее Самарин признался, что ему стыдно за падение на тройном лутце на этапе Гран-при во Франции.

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