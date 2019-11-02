Самарин признался, что ему стыдно за падение на тройном лутце на этапе Гран-при во Франции

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Российский фигурист Александр Самарин прокомментировал своё выступление в произвольной программе на третьем в сезоне этапе серии Гран-при в Гренобле.
Самарин признался, что ему стыдно за падение на тройном лутце на этапе Гран-при во Франции
  • Reuters

«В прокате я допустил обидные ошибки, которые не должен был допускать. Продолжу работать, виден прогресс, результат повышается, а это самое главное», — цитирует спортсмена РИА Новости.

Он также поблагодарил за поддержку болельщиков, родителей и своих тренеров.

«Обидно, конечно, за тройной лутц. Стыдненько. Сделал много лишнего сегодня. Но в целом рад, что постепенно расту и поднимаюсь на пьедестал», — добавил Самарин.

Самарин получил от судей 166,62 балла за выступление в произвольной программе и набрал 265,10 балла по сумме двух прокатов.

Ранее Самарин завоевал серебро на этапе Гран-при во Франции.

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