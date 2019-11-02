Голевой пас Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Нэшвилл» в матче НХЛ

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«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Голевой пас Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Нэшвилл» в матче НХЛ
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Встреча, прошедшая в Нэшвилле, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу «Рейнджерс» принесли шайбы Филипа Хитила и Райана Строума, забившего после передачи россиянина Артемия Панарина. Павел Бучневич очков не набрал, а голкипер Александр Георгиев отразил 32 из 33 бросков по своим воротам.

«Нэшвилл» ответил голом Виктора Арвидссона.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» проиграл «Эдмонтону» в первом матче Евгения Малкина после травмы.

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