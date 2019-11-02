«Питтсбург» проиграл «Эдмонтону» в первом матче Малкина после травмы

ХК «Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Питтсбурге, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе «Пингвинз» забил Брайан Дюмулен. Для россиянина Евгения Малкина, не отличившегося результативными действиями, эта игра стала первой после травмы, полученной ещё в начале октября.

Победу «Ойлерз» принесли шайбы Колби Кейва в основное время и Леона Драйзайтля — в овертайме.

Ранее сообщалось, что Свечников стал третьим россиянином в истории НХЛ, набравшим 50 очков в возрасте до 20 лет.