«Питтсбург» проиграл «Эдмонтону» в первом матче Малкина после травмы

Короткая ссылка
ХК «Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Питтсбург» проиграл «Эдмонтону» в первом матче Малкина после травмы
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Питтсбурге, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе «Пингвинз» забил Брайан Дюмулен. Для россиянина Евгения Малкина, не отличившегося результативными действиями, эта игра стала первой после травмы, полученной ещё в начале октября.

Победу «Ойлерз» принесли шайбы Колби Кейва в основное время и Леона Драйзайтля — в овертайме.

Ранее сообщалось, что Свечников стал третьим россиянином в истории НХЛ, набравшим 50 очков в возрасте до 20 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить