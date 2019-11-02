ХК «Трактор» отправил в отставку главного тренера Скудру

Челябинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» отправил в отставку главного тренера команды Петериса Скудру.

Как сообщает пресс-служба клуба, такое решение принято в связи с неудовлетворительными результатами команды: по итогам 27 матчей регулярного чемпионата «Трактор» находится вне зоны плей-офф — на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Отмечается, что новым главным тренером «Трактора» станет Владимир Юрзинов — младший, соглашение с которым будет официально подписано в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что гол Дацюка помог «Автомобилисту» одолеть «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ.