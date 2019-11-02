Гол Дацюка помог «Автомобилисту» одолеть «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Челябинске и завершилась в пользу гостей — 5:3.

В составе коллектива из Екатеринбурга отличились Алексей Василевский, Вячеслав Литовченко, Павел Дацюк, Найджел Доус и Андрей Обидин. У хозяев голами отметились Демид Мансуров, Виталий Кравцов и Ярослав Косов.

В следующем матче «Автомобилист» сыграет с «Сочи», а «Трактор» встретится с «Металлургом».

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