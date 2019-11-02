Гол Дацюка помог «Автомобилисту» одолеть «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ
- РИА Новости
Встреча прошла в Челябинске и завершилась в пользу гостей — 5:3.
В составе коллектива из Екатеринбурга отличились Алексей Василевский, Вячеслав Литовченко, Павел Дацюк, Найджел Доус и Андрей Обидин. У хозяев голами отметились Демид Мансуров, Виталий Кравцов и Ярослав Косов.
В следующем матче «Автомобилист» сыграет с «Сочи», а «Трактор» встретится с «Металлургом».
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