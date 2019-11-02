Ферстаппен стал лучшим в третьей практике Гран-при США, Квят — 14-й

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Голландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов 19-го этапа «Формулы-1» — Гран-при США.
Ферстаппен стал лучшим в третьей практике Гран-при США, Квят — 14-й
  • @Max33Verstappen
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Ферстаппен преодолел свой лучший круг по трассе в Остине за 1 минуту 33,305 секунды.

Второе место занял четырёхкратный чемпион «Формулы-1» немец Себастьян Феттель из команды Ferrari. Тройку замкнул британский пилот Ландо Норрис, выступающий за McLaren.

Лидер чемпионата британец Льюис Хэмилтон из Mercedes занял пятое место.

Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso занял в итоговом протоколе 14-е место, уступив времени лидера 1,842 секунды.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон стал лучшим во второй практике Гран-при США.

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