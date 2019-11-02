Ферстаппен стал лучшим в третьей практике Гран-при США, Квят — 14-й
- @Max33Verstappen
Ферстаппен преодолел свой лучший круг по трассе в Остине за 1 минуту 33,305 секунды.
Второе место занял четырёхкратный чемпион «Формулы-1» немец Себастьян Феттель из команды Ferrari. Тройку замкнул британский пилот Ландо Норрис, выступающий за McLaren.
Лидер чемпионата британец Льюис Хэмилтон из Mercedes занял пятое место.
Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso занял в итоговом протоколе 14-е место, уступив времени лидера 1,842 секунды.
FP3 CLASSIFICATION@redbullracing's @Max33Verstappen takes P1 in the final practice session ahead of Sebastian Vettel and Lando Norris#USGP 🇺🇸 #F1pic.twitter.com/dP7y6eQoNz— Formula 1 (@F1) 2 ноября 2019 г.
Ранее сообщалось, что Хэмилтон стал лучшим во второй практике Гран-при США.