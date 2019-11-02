Хэмилтон стал лучшим во второй практике Гран-при США, Квят — 12-й

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Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон показал лучшее время во второй сессии свободных заездов 19-го этапа «Формулы-1» — Гран-при США.
Хэмилтон стал лучшим во второй практике Гран-при США, Квят — 12-й
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Лидер чемпионата преодолел свой лучший круг по трассе в Остине за 1 минуту 33,232 секунды. 

Второе место занял монегаск Шарль Леклер из команды Ferrari. Тройку лидеров замкнул голландский пилот Макс Ферстаппен, выступающий за Red Bull.

Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso занял в итоговом протоколе 12-е место, уступив времени лидера 1,743 секунды.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен стал лучшим в первой практике Гран-при США.

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