Хэмилтон стал лучшим во второй практике Гран-при США, Квят — 12-й

Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон показал лучшее время во второй сессии свободных заездов 19-го этапа «Формулы-1» — Гран-при США.

Лидер чемпионата преодолел свой лучший круг по трассе в Остине за 1 минуту 33,232 секунды.

Второе место занял монегаск Шарль Леклер из команды Ferrari. Тройку лидеров замкнул голландский пилот Макс Ферстаппен, выступающий за Red Bull.

Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso занял в итоговом протоколе 12-е место, уступив времени лидера 1,743 секунды.

Lewis is in the box seat as we head into the weekend ➡️➡️➡️#USGP 🇺🇸 #F1pic.twitter.com/OruGlWE82i — Formula 1 (@F1) 1 ноября 2019 г.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен стал лучшим в первой практике Гран-при США.