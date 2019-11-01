Ферстаппен стал лучшим в первой практике Гран-при США, Квят — 11-й

Голландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен показал лучшее время в первой сессии свободных заездов 19-го этапа «Формулы-1» — Гран-при США.

Ферстаппен преодолел свой лучший круг по трассе в Остине за 1 минуту 34,057 секунды.

Второе место занял четырёхкратный чемпион «Формулы-1» немец Себастьян Феттель из команды Ferrari. Тройку замкнул тайский пилот Александр Албон, выступающий за Red Bull.

Лидер чемпионата британец Льюис Хэмилтон из Mercedes занял восьмое место.

Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso занял в итоговом протоколе 11-е место, уступив времени лидера 1,604 секунды.

Ранее сообщалось, что Хельмут Марко вернул Квята в число претендентов на место в Red Bull.