Ферстаппен стал лучшим в первой практике Гран-при США, Квят — 11-й
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Ферстаппен преодолел свой лучший круг по трассе в Остине за 1 минуту 34,057 секунды.
Второе место занял четырёхкратный чемпион «Формулы-1» немец Себастьян Феттель из команды Ferrari. Тройку замкнул тайский пилот Александр Албон, выступающий за Red Bull.
Лидер чемпионата британец Льюис Хэмилтон из Mercedes занял восьмое место.
Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso занял в итоговом протоколе 11-е место, уступив времени лидера 1,604 секунды.
FP1 CLASSIFICATION@redbullracing's @Max33Verstappen leads the way, with team mate @alex_albon in P3 behind Sebastian Vettel#USGP 🇺🇸 #F1pic.twitter.com/6G3n5azZbX— Formula 1 (@F1) 1 ноября 2019 г.
Ранее сообщалось, что Хельмут Марко вернул Квята в число претендентов на место в Red Bull.