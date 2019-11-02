Фигуристка Сотскова не исключила, что может пропустить чемпионат России

Короткая ссылка
Россиянка Мария Сотскова после выступления в произвольной программе на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Гренобле не исключила, что может пропустить чемпионат России.
Фигуристка Сотскова не исключила, что может пропустить чемпионат России
  • Reuters

«По возвращении домой мне есть много над чем подумать, разобрать ошибки в подготовке, в работе. Я не буду приостанавливать тренировки, но мои выступления пока под вопросом. Про чемпионат России не буду загадывать, время до него ещё есть, так что буду работать над собой — над своим моральным и физическим состоянием», — приводит слова Сотсковой ТАСС.

Она отметила, что ей трудно жить без фигурного катания, но при этом непривычно видеть себя в подобном состоянии.

«Я обожаю кататься, чувствовать себя на льду, видеть себя на льду, но, когда что-то не получается, мне непривычно видеть себя в разобранном состоянии. Приходится работать с тем, что есть, это тяжело, но я пока не готова заканчивать», — добавила спортсменка.

19-летняя россиянка набрала 94,51 балла за произвольную программу. Днём ранее за короткую программу она получила от судей 50,38 балла.

Ранее Сотскова заявила, что может сделать паузу в своей карьере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить