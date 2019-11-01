Фигуристка Сотскова заявила, что может сделать паузу в своей карьере

Россиянка Мария Сотскова после своего выступления в короткой программе на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Гренобле заявила, что рассматривает возможность приостановления своей спортивной карьеры.

«У меня сейчас сложный период в жизни, веду борьбу с волнением и страхами. Они пока побеждают, но я не сдамся, нужно каждый раз настраивать себя, начинать новый день с чистого листа. Пока я придерживаюсь стратегии выступлений и борьбы с собой, нежели выбираю паузу. Но рассматриваются и такие варианты», — приводит слова Сотсковой ТАСС.

19-летняя россиянка заняла 11-е место по итогам короткой программы на этапе во Франции, набрав 50,38 балла. Произвольную программу спортсменки представят 2 ноября.

Ранее сообщалось, что Алёна Косторная выиграла короткую программу на этапе Гран-при во Франции.