Косторная выиграла короткую программу на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
- Reuters
Судьи оценили выступление 16-летней россиянки в 76,55 балла.
Второе место заняла её соотечественница Алина Загитова, набравшая 74,24 балла. Тройку лидеров замкнула американка Мэрайя Белл — 70,25 балла.
Ещё одна представительница России — Мария Сотскова — с результатом в 50,38 балла заняла 11-е место.
Произвольную программу фигуристки представят 2 ноября.
Ранее сообщалось, что Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро занимают пятое место после ритмического танца на этапе Гран-при во Франции.