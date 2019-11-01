Косторная выиграла короткую программу на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая

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Россиянка Алёна Косторная заняла первое место по итогам короткой программы на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.
Косторная выиграла короткую программу на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
  • Reuters

Судьи оценили выступление 16-летней россиянки в 76,55 балла.

Второе место заняла её соотечественница Алина Загитова, набравшая 74,24 балла. Тройку лидеров замкнула американка Мэрайя Белл — 70,25 балла.

Ещё одна представительница России — Мария Сотскова — с результатом в 50,38 балла заняла 11-е место.

Произвольную программу фигуристки представят 2 ноября.

Ранее сообщалось, что Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро занимают пятое место после ритмического танца на этапе Гран-при во Франции.

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