Загорски и Гурейро занимают пятое место после ритмического танца на этапе Гран-при во Франции

Россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро заняли пятое место по итогам ритмического танца в соревнованиях танцевальных дуэтов на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.

Reuters

Судьи оценили выступление российского дуэта в 75,05 балла. Первое место с мировым рекордом в 88,69 балла заняли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Вторыми стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс — 80,69 балла. Тройку замкнули итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фабри, набравшие 79,65 балла. Произвольный танец фигуристы представят 2 ноября. Ранее сообщалось, что Александр Самарин стал вторым в короткой программе на этапе Гран-при во Франции.