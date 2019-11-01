Загорски и Гурейро занимают пятое место после ритмического танца на этапе Гран-при во Франции

Короткая ссылка
Россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро заняли пятое место по итогам ритмического танца в соревнованиях танцевальных дуэтов на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.
Загорски и Гурейро занимают пятое место после ритмического танца на этапе Гран-при во Франции
  • Reuters

Судьи оценили выступление российского дуэта в 75,05 балла.

Первое место с мировым рекордом в 88,69 балла заняли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Вторыми стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс — 80,69 балла. Тройку замкнули итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фабри, набравшие 79,65 балла.

Произвольный танец фигуристы представят 2 ноября.

Ранее сообщалось, что Александр Самарин стал вторым в короткой программе на этапе Гран-при во Франции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить