«Интер» вырвал победу в матче Серии А с «Болоньей» благодаря пенальти в компенсированное время

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Миланский «Интер» одержал победу над «Болоньей» в матче 11-го тура итальянской Серии А.
«Интер» вырвал победу в матче Серии А с «Болоньей» благодаря пенальти в компенсированное время
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Встреча, прошедшая на стадионе «Ренато Далль'Ара», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Болонья» забила первой. На 59-й минуте отличился Роберто Сориано.

«Интер» восстановил паритет благодаря голу Ромелу Лукаку на 75-й минуте матча и вырвал победу после второго мяча в исполнении бельгийца, реализовавшего пенальти на первой компенсированной ко второму тайму минуте.

Ранее сообщалось, что «Рома» взяла верх над «Наполи» в Серии А.

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