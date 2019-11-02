Дзюба считает, что «Зенит» доминировал в матче с ЦСКА

Форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба заявил, что недоволен результатом матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.

«Не удовлетворён результатом. Сегодня даже до удаления была полностью наша доминация. К сожалению, не реализовали свои моменты, в том числе и я. Пропустили несвойственный нам гол», — цитирует игрока РИА Новости.

Он выразил надежду, что подобных ошибок больше не повторится, а также отметил, что армейцы явно играли от обороны.

«Понятно, у них был план — не проиграть. Их нужно поздравить с тем, как они сражались, хорошо цеплялись впереди. А мы, скорее, потеряли, чем приобрели», — сказал Дзюба.

Матч «Зенита» и ЦСКА, прошедший в Санкт-Петербурге, завершился вничью 1:1.

Ранее защитник армейцев Хёрдур Магнуссон заявил, что разочарован удалением Яки Бийола в матче с «Зенитом».