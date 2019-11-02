Футболист ЦСКА Магнуссон признан лучшим игроком матча с «Зенитом»

Защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон признан лучшим футболистом матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

Игрока армейцев выбрали лучшим игроком эксперты «Матч Премьер» Андрей Аршавин и Роман Широков.

Магнуссон провёл на поле все 90 минут.

Ранее «Зенит» и ЦСКА не выявили победителя в матче 15-го тура РПЛ.