Футболист ЦСКА Магнуссон признан лучшим игроком матча с «Зенитом»

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Защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон признан лучшим футболистом матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
Футболист ЦСКА Магнуссон признан лучшим игроком матча с «Зенитом»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Игрока армейцев выбрали лучшим игроком эксперты «Матч Премьер» Андрей Аршавин и Роман Широков.

Магнуссон провёл на поле все 90 минут.

Ранее «Зенит» и ЦСКА не выявили победителя в матче 15-го тура РПЛ.

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