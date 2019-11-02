Фигуристы Загорски и Гурейро всерьёз не рассчитывали на выход в финал серии Гран-при

Россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро прокомментировали свои выступления в соревнованиях танцевальных дуэтов на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.

«Мы знали, что у нас будут сложные этапы, и при хорошей подготовке мы могли бы задумываться о финале серьёзно, но всё-таки были не совсем в боевом состоянии», — приводит слова Гурейро ТАСС.

Он отметил, что тем не менее они сумели добиться прогресса уже по ходу своих выступлений.

«Уровни у нас просто шикарные, по оценкам мы существенно поработали, но энергетика там у нас была сильнее», — добавил фигурист.

По итогам этапа во Франции Загорски и Гурейро заняли пятое место, как и на этапе в США, который прошёл в конце октября.

Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.