Колобова стала второй в фехтовании на шпагах на этапе КМ в Таллине

Короткая ссылка
Российская шпажистка Виолетта Колобова завоевала серебро на этапе Кубка мира по фехтованию в эстонском Таллине.
Колобова стала второй в фехтовании на шпагах на этапе КМ в Таллине
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

В финале россиянка потерпела поражение от румынки Аны Марии Попеску.

Третье место разделили Чжу Мине и Сунь Ивэнь из Китая.

Ранее министр спорта Павел Колобков поздравил сборную России по фехтованию с победой в медальном зачёте ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить