Колобова стала второй в фехтовании на шпагах на этапе КМ в Таллине

Российская шпажистка Виолетта Колобова завоевала серебро на этапе Кубка мира по фехтованию в эстонском Таллине.

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РИА Новости

В финале россиянка потерпела поражение от румынки Аны Марии Попеску. Третье место разделили Чжу Мине и Сунь Ивэнь из Китая. Ранее министр спорта Павел Колобков поздравил сборную России по фехтованию с победой в медальном зачёте ЧМ.