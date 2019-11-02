Колобова стала второй в фехтовании на шпагах на этапе КМ в Таллине
Российская шпажистка Виолетта Колобова завоевала серебро на этапе Кубка мира по фехтованию в эстонском Таллине.
- © Максим Богодвид
- РИА Новости
В финале россиянка потерпела поражение от румынки Аны Марии Попеску.
Третье место разделили Чжу Мине и Сунь Ивэнь из Китая.
Ранее министр спорта Павел Колобков поздравил сборную России по фехтованию с победой в медальном зачёте ЧМ.
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